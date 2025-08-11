Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • Güncelleme: 11.08.2025 15:10
Kaynak: İHA
Sıcaklığa dayanamayan trafo alev aldı

Adıyaman’da, sıcak havalara dayanamayan bir elektrik trafosu alev alarak yandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosu sıcak havaların etkisine dayanamayarak alev aldı. Yanan trafo için olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda trafoda hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

