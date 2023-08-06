Sıcaklık 40 dereceye yükseldi, 2 saat içinde 3 noktada orman yangını çıktı

Eskişehir’de hava sıcaklığının 40 dereceye yükselmesinin peşi sıra 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar, büyümeden kontrol altına alındı.

Eskişehir’de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması ve nem oranının yüzde 20’nin altına düşmesiyle 2 saat içinde 3 farklı noktadaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Beylikova ilçesi Yalınlı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 12.20 sularında yapılan ihbar sonrası bölgeye Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü orman yangını ilk müdahale ekibi harekete geçti. Anızda başlayan ve ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın 1 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Mihalıççık ve Beylikova belediye itfaiyelerinin de destek verdiği yangın, 2,5 hektarlık bir alanda etkili oldu.

Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi’nden bulunan Tandır Gözetleme Kulesi’nden yapılan gözlemde, saat 13.55’te köy mezarlığının arka kısmında bir duman tespit edildi. Yarımca Mahallesi’nde hazırda bulunan Çatacık Orman İşletmesi ilk müdahale ekibi kısa sürede alevlere müdahale etti. Mezarlığın içine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Yarımca Mahallesi’ndeki yangın tespitinin hemen ardından saat 14.00’te Seyitgazi ilçesinde bulunan Beyseri Gözetleme Kulesi’nden duman görüldüğü ihbarı yapıldı. Akin Mahallesi’nde evlerin bitişiğindeki otluk alanda başlayan yangına, Seyitgazi ve Kırka’da hazır bulunan ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Alevlerin evlere yaklaşması üzerine Seyitgazi Belediyesi’nin de itfaiyesinden destek alındı. Ekiplerin müdahalelerinin ardından alevler köy içine ve ormanlık alana gelmeden söndürüldü. Birkaç metruk evin hasar gördüğü yangın, 1 dönümlük alanda etkili oldu.