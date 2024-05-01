Sıcaklık artınca, Konyaaltı Sahili doldu

Antalya'da hava sıcaklığının 25 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili doldu.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da, sahiller doldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle okulların da tatil olmasıyla özellikle öğrenciler denize girmenin tadını çıkarttı.

Güneşli havanın keyfini çıkartan yerli ve yabancı tatilciler sıcaklığı 23 dereceyi bulan denize girdi.

Bazı gençlerin ise denizin ortasındaki kayalığa çıkıp, suya atlayarak eğlendiği görüldü.

Bazı kişiler sahilde güneşlenirken, bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığının cuma gününe kadar yükselmesi, cumartesi ve pazar günü ise düşmesi bekleniyor.

Pazar günü kentte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.