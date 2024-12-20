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Sıcaklık eksi 15'e düştü, Deli Çayı kısmen dondu

Sıcaklığın eksi 15'e düştüğü Van'da Deli Çayı kısmen dondu.

Yaşam
  • 20.12.2024 11:57
  • Giriş: 20.12.2024 11:57
  • Güncelleme: 20.12.2024 12:00
Kaynak: AA
Sıcaklık eksi 15'e düştü, Deli Çayı kısmen dondu
Fotoğraf: AA

Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Deli Çayı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Gece sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, bazı dereler, nehirlerin kenarları ve çeşmeler buzla kaplandı.

Havanın soğumasıyla İnci Kefali Tabiat Parkı'ndan geçen Deli Çayı'nın yüzeyi de kısmen buz tuttu.

Parkı ziyaret edenler, donan akarsu ve çevresinde fotoğraf çekti.

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