Sıcaklık giderek arttı, sular azaldı

Ülkenin birçok noktasında sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıktı. Diyarbakır ve Mardin’de sokaklar boş kalırken megakentte yurttaşlar sahile akın etti. Aşırı sıcaklar ve yağışların azlığı beraberinde kuraklığı artırdı, su sorunun büyüttü. Çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ının karşılandığı Edirne’de sulamada kullanılan en önemli kaynaklardan Tunca Nehri, aşırı sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle kent merkezine yakın geçtiği köylerde kuruma noktasına geldi.

Üreticilerden Cengiz Yorulmaz, durumun endişe verici olduğunu belirterek, "Şu an Tunca hiç akmıyor ve bu çeltiklere daha 70-80 gün su lazım. Kuraklıktan dolayı çiftçinin durumu vahim" dedi. Edirne Valiliği, kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nde su salınımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bölgede uzun yıllar üreticilik yapan, Edirne Ziraat Odası’nın eski başkanlarından Cengiz Yorulmaz, nehrin hiç akmadığını belirterek, "Şu an Tunca hiç akmıyor ve bu çeltiklere daha 70-80 gün su lazım. Çeltik ve ayçiçeği kötü durumda. Ayçiçeğinde erken ekilenler belki 50-60 kilo verilecek ama geç ekilenler belki hiç biçilmeyecekler var. Buğdayda da çok verim kaybı yaşadık. Edirne’de buğdayın verim ortalaması 500 kilo deniyor ama verim ortalaması 350 kiloyu geçmez. Ayçiçeğinde de 60-70 kiloyu geçmez. Bu sene çiftçi açısından çok kötü bir sene" dedi.

‘BARAJLAR ÇOK ÖNEMLİ’

Nehrin kurak dönemlerinde, bölgede yapılan barajların büyük önem taşıdığını kaydeden Yorulmaz, "Barajlar çok önemli. Şu an Çömlekköy Barajı yapılıyor, tabii ki bir nebze faydası olur ama taşıma suyuyla değirmen dönmez. Tunca’da su olursa buraya aktaracak diyorlar ama şu anda Tunca’da su yok ve aktaramayacak. Şu anda kuraklıktan dolayı çiftçinin durumu vahim, Tunca kurudu. Nehrin ilk geldiği yerlerde belki üreticiler sulayabilir ama oradan sonra dünya kadar çeltik var, bunların hepsi kuruyup gidecek kuraklık böyle devam ederse. Bunun önlemi yok. Bulgar salarsa belki su gelir ama onlar da salmaz çünkü orada da su olmadığı söyleniyor" diye konuştu.