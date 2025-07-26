Sıcaklık rekoru Kurtalan’dan 50 derecenin üzerine çıkılan Silopi’ye geçti

Şırnak’ın Silopi ilçesi, 25 Temmuz 2025’teki 50,5 dereceyle sıcaklık rekorunu Siirt Kurtalan’ın elinden aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını söylediği 25 Temmuz Cuma günü ülkede kavurucu sıcaklar etkili oldu.

Silopi 25 Temmuz’da ülke genelinde gölgede 50 derecenin üzerinde sıcaklık ölçülen tek yer olurken, Mardin Kızıltepe’de 49,6 dereceye ulaşıldı.

İki gündür ülkenin sıcaklık rekorunu elinden bulunduran Siirt Kurtalan, 25 Temmuz’da 49,1 dereceyle sıralamada 5’inciliğe gerilirken unvanını Silopi’ye kaptırdı.

Şırnak Cizre’de termometreler 49,4 ve Mardin Nusaybin’de 49,3 dereceyi gösterirken ülkenin önemli bölümünde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde gerçekleşti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sıcaklıkla 42,2 dereceye kadar çıkarken, Gömeç’te 41,6, Burhaniye’de 41,4 ve Havran’da 40,2 derece oldu.

Çanakkale merkezde hava sıcaklığı 40,2 dereceye kadar ulaştı.

İzmir’in Bornova ilçesine termometreler 43,5, Bayındır’da 43,3, Balçova’da 43,2, Karşıyaka’da 43 dereceyi gösterirken, kentin ölçüm yapılan 30’dan fazla noktasında 40 derecenin üzerine çıkıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde en yüksek sıcaklık 44,4, Sultanhisar’da 44,3, Çine, Nazilli ve Köşk’te 44 dereceye kadar ulaştı.

Denizli Sarayköy’de 43,2 ve Pamukkale’de 42,1 dereceler görülürken, dün yangınlarla boğuşan Antalya’da da kavurucu sıcaklar etkili oldu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde termometreler 46,7, Muratpaşa’da 46,1, Konyaaltı’nda 45, Serik ve Kepez’de 44,8, Manavgat ve Muratpaşa’da 44 dereceyi gösterdi.