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Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Yurt genelinde, son bir haftadır mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çarşamba günü itibarıyla yaklaşık 20 derece birden düşecek.

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 13:27
  • Giriş: 16.03.2025 13:27
  • Güncelleme: 16.03.2025 13:27
Kaynak: ANKA
Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

(ANKARA) - Yurt genelinde, son bir haftadır mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çarşamba günü itibarıyla yaklaşık 20 derece birden düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunda, mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde gerçekleşen hava sıcaklıklarının salı günü düşmeye başlayacağı, çarşamba gününden itibaren ise mevsim normallerinin çok altına düşeceği kaydedildi.

MGM’nin tahminlerine göre, salı günü yurt genelinde sağanak yağış, çarşamba ve perşembe günü ise kar yağışı bekleniyor.

Buna göre, Ankara’da bugün en yüksek 27 derece olan hava sıcaklığı salı günü 15, çarşamba günü ise 4 dereceye düşecek. İstanbul’da bugün en yüksek 24 derece olan hava sıcaklığı salı günü 10, çarşamba günü ise 8 dereceye düşecek. İzmir’de ise bugün en yüksek 28 derece olan hava sıcaklığı salı günü 20, çarşamba günü ise 13 dereceye kadar inecek.

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