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Sıcaklıklar 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı

En yüksek sıcaklık 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Güncel
  • 02.08.2025 22:52
  • Giriş: 02.08.2025 22:52
  • Güncelleme: 02.08.2025 22:54
Kaynak: AA
Sıcaklıklar 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
Fotoğraf: AA

Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde bugün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Bugün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti. Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi, 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi, 41,5 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 41 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, 40,3 dereceyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ve 40,1 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesi takip etti.

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