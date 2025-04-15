Sıcaklıklar artıyor: Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam ediyor.

İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 7°C civarında seyredecek. İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 8°C olacak. Ankara ise uzun süre sonra 10 dereceyi görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre İç Anadolu ile Ege'de hava parçalı bulutlu olacak.

Karadeniz bölgesinde, özellikle Trabzon'da yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Trabzon'da en yüksek sıcaklık 11°C, en düşük 9°C olacak. ​

Doğu Anadolu bölgesinde, Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Bitlis gibi şehirlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. ​



Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Gaziantep ve Mardin gibi şehirlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Gaziantep'te en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük 6°C; Mardin'de ise en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük 3°C olarak tahmin ediliyor. ​





