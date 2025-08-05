Sıcaklıklar artıyor: Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde birkaç gün boyunca hava sıcaklığının azalmasının ardından sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre İstanbul’da hava bugün parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklık ise 24 derece seviyesinde öngörülüyor. Sabah saatlerinde “kısmen güneşli” başlayan hava, gün boyunca rüzgarla birlikte devam edecek.

HAFTANIN DEVAMINDA TABLO

İstanbul'da yarın ise rüzgarlı bir gün bekleniyor. Sıcaklık 31 derece civarında olacak. Sıcaklığın, perşembe ve cuma günleri de 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Bugün birçok bölgede açık ve güneşli hava hakim olurken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 40 dereceye yaklaşacak.

RÜZGAR TRAKYA VE KARADENİZ'DE ETKİLİ

İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale gibi Marmara illerinde parçalı bulutlu ve rüzgarlı bir hava beklenirken Karadeniz kıyılarında da kuzeyli rüzgarların zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Trabzon ve Rize çevresinde kısa süreli yağış ihtimali bulunsa da genel hava durumu açık ve güneşli.

Ankara başta olmak üzere İç Anadolu genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gün içerisinde 30-33°C bandında seyredecek. Geceleri ise serinlik etkili olmaya devam ediyor.

EGE VE AKDENİZ'DE NEM YÜKSEK

İzmir, Aydın, Manisa, Antalya ve Adana çevresinde hava sıcaklıkları 36-39°C arasında değişiyor. Nem oranının da yüksek seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da artıyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.

Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Gaziantep’te sıcaklıkların 40°C’yi aşması bekleniyor. Van, Hakkâri ve Ağrı çevrelerinde ise daha serin, 28-30°C arasında sıcaklıklar görülecek.