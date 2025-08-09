Sıcaklıklar artıyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Geçen hafta sıcaklıkların biraz düşmesinin ve yağmur yağışlarının ardından bu hafta sonuyla birlikte sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde bugün güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sabah 15 °C düzeyindeki serinlik kısa sürede yerini sıcak öğle saatlerine bırakacak.

Gündüz sıcaklıkları özellikle iç ve güney bölgelerde 30 °C’yi geçebilir. Akşam saatlerinde ise hava biraz olsun sakinleşerek 20–22 °C’ye düşecek.

İstanbul'da ise öğle ve ikindi saatlerinde sıcaklık 30–31 °C’ye kadar yükselerek güneşin etkisini hissettirecek.

Akşam saatlerinde seyrek bulutlarla birlikte sıcaklık hâlâ 25 °C civarında kalacak