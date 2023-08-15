Sıcaklıklar arttı, su satışları patladı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının kent merkezinde 40 dereceye kadar çıkmasıyla soğuk su satışlarının yüzde 150 oranında yükseldiği ifade edildi.

Son yılların en bunaltıcı yaz mevsiminde Türkiye’nin çoğu noktasında yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor. Eskişehir’in merkezi noktalarında 40 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı vatandaşların sıvı tüketim ihtiyacının artmasına neden olurken, soğuk su ve serinletici içecekler büyük bir ihtiyaç haline geldi. Esnaf, son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte su satışlarının yüzde 150 oranında yükseldiğini belirtirken, gazlı içeceklere yoğun talep gösterildiğini aktardı.

Eskişehir’de esnaflık yapan Ahmet Kaya, son günlerde soğuk su taleplerinin oldukça yoğunlaştığını söyledi. Satışların yaklaşık yüzde 150 oranında arttığını ifade eden Kaya, “Şu anda soğuk su satışı çok yüksek seviyelerde. Sıcak havalarda soğuk su güzel gidiyor. Yüzde 150 oranında muazzam bir artış var. Bakkallar olarak şu an kazancımızın büyük bir bölümünü su ve içecek satışlarından sağlıyoruz. Vatandaşlar gazlı içeceklere de ayrı bir ilgi gösteriyor. Ayrıca milli içeceğimiz ayran da çok satılıyor” dedi.