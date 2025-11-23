Sıcaklıklar düşecek: İstanbul'a yağış geliyor
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığına göre, İstanbul'da sıcaklık yarın 16 dereceye kadar düşecek. Yarın orta kuvvette yağmurun görüşmesi bekleniyor.
İstanbul'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Kentte yarın yağış bekleniyor.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığına göre, bugün 24-26°C’lerde gezinen sıcaklıklar İstanbul’da yarın 16°C’ye kadar düşecek.
İstanbul’da bu akşam şehrin güney ilçelerinde zayıf yağmur görülmesi bekleniyor.
Yarın sabah-öğle arası ise İstanbul’da Boğaziçi çevresi dahil olmak üzere daha geniş alanlarda orta kuvvette bir yağmurun görülmesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları ise yarın 16-17°C’lere kadar düşecek.
Ankara’da 20°C üstünde seyreden gündüz sıcaklıkları da yarından itibaren 13-14°C’lere gerileyecek. Başkentte soğukça ama güneşli bir hafta olacak, sadece pazartesi sabah-öğle aralığında şehirde zayıf yağmur görülebilir.
İzmir’de bugün yer yer yağmur bekleniyor fakat miktarlar az ve şehrin büyük kısmında hava yine kuru.