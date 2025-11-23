Sıcaklıklar düşecek: İstanbul'a yağış geliyor

İstanbul'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Kentte yarın yağış bekleniyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığına göre, bugün 24-26°C’lerde gezinen sıcaklıklar İstanbul’da yarın 16°C’ye kadar düşecek.

İstanbul’da bu akşam şehrin güney ilçelerinde zayıf yağmur görülmesi bekleniyor.

Yarın sabah-öğle arası ise İstanbul’da Boğaziçi çevresi dahil olmak üzere daha geniş alanlarda orta kuvvette bir yağmurun görülmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ise yarın 16-17°C’lere kadar düşecek.

Ankara’da 20°C üstünde seyreden gündüz sıcaklıkları da yarından itibaren 13-14°C’lere gerileyecek. Başkentte soğukça ama güneşli bir hafta olacak, sadece pazartesi sabah-öğle aralığında şehirde zayıf yağmur görülebilir.

İzmir’de bugün yer yer yağmur bekleniyor fakat miktarlar az ve şehrin büyük kısmında hava yine kuru.