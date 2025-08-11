Sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’dayeni hafta ile birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönecek, sıcaklıkların 38 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



Aydın genelinde son günlerde etkili olan sıcak hava yeni hafta ile birlikte etkisini kaybetmeye başlayacak. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıktığı Aydın’da yeni hafta ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken Aydın’da hava sıcaklıkları 12 Ağustos Salı günü en düşük 26 en yüksek 42 derece, 13 Ağustos Çarşamba günü en düşük 25, en yüksek 41 derece, 14 Ağustos Perşembe günü en düşük 25, en yüksek 39 derece, 15 Ağustos Cuma günü ise en düşük 23, en yüksek 38 derece olacak.