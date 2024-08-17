Sıcaklıklar yükseliyor: İç kesimlerde 4-8 derece artacak

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklılarının artmaya devam edeceği, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ile 3 derece üzerinde, iç kesimlerinde ise 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Samsun Valiliği’nden yapılan uyarıda, Samsun genelinde yüksek hava sıcaklıklarının etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

Uyarıda, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre 18-22 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edildi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Bölgemiz genelinde yüksek hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 18-22 ağustos tarihleri arası 30-32 derece mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklılarının artmaya devam edeceği, bölgemizin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3, iç kesimlerinde ise 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı il merkezlerinde önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Samsun: 30-32, Sinop: 30-32, Ordu: 28-30, Amasya: 36-41, Kastamonu: 33-38, Çorum: 33-39, Tokat: 36-40.