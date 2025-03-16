Sıcaklıklarının düşeceği Eskişehir’de Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede hava sıcaklığının düşeceği tahmininde bulunurken, kuvvetli rüzgâr sonrası oluşacak olumsuzluklara karşı ise uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıklarının 4 ile 7 derece, minimum sıcaklıkların ise 1 ile 3 derece azalmasının bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşeceği günde rüzgâr ise Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette; yarın ise öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar

Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına tahmin edilirken, kuvvetli rüzgârın saatte 50 ila 70 kilometre hız ile eseceği tahmin raporunda yer aldı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü, Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.