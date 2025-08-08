Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sıcaklılar 7 kentte 40 dereceyi aştı

Günün ilk yarısında sıcaklılar 7 kentte 40 dereceyi aştı. Günün en yüksek sıcaklığı 42,6 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü.

Güncel
  • 08.08.2025 16:39
  • Giriş: 08.08.2025 16:39
  • Güncelleme: 08.08.2025 16:42
Kaynak: AA
Sıcaklılar 7 kentte 40 dereceyi aştı
Fotoğraf: AA

Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 7 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 42,6 derece kaydedildi.

Sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde 42,3, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42,2, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 41,6, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 40,9 ve Adana'nın Feke ilçesinde 40,6 derece ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol