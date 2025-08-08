Sıcaklılar 7 kentte 40 dereceyi aştı
Günün ilk yarısında sıcaklılar 7 kentte 40 dereceyi aştı. Günün en yüksek sıcaklığı 42,6 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü.
Kaynak: AA
Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 7 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bugün en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 42,6 derece kaydedildi.
Sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde 42,3, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42,2, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 41,6, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 40,9 ve Adana'nın Feke ilçesinde 40,6 derece ölçüldü.