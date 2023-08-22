Sıcaktan bunalan boz ayı suvata girerek serinledi

Elazığ’da sıcaktan bunalan boz ayı suvata girerek serinledi. Boz ayının o anlarını foto kapana yansıdı.





Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının arttığı kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara suvatlar yerleştirdi. Karakoçan kırsalına yerleştirilen suvattan su içen bir boz ayının daha sonra içine girerek serinlemesi bölgedeki foto kapan tarafından görüntülendi. Boz ayı suvatta serinledikten sonra gözden kayboldu.