Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Sıcaktan bunalan boz ayı suvata girerek serinledi

Elazığ’da sıcaktan bunalan boz ayı suvata girerek serinledi. Boz ayının o anlarını foto kapana yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 23:58
  • Giriş: 22.08.2023 23:58
  • Güncelleme: 22.08.2023 23:58
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Sıcaktan bunalan boz ayı suvata girerek serinledi



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının arttığı kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara suvatlar yerleştirdi. Karakoçan kırsalına yerleştirilen suvattan su içen bir boz ayının daha sonra içine girerek serinlemesi bölgedeki foto kapan tarafından görüntülendi. Boz ayı suvatta serinledikten sonra gözden kayboldu.

BirGün'e Abone Ol