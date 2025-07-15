Sıcaktan bunalan genç gölgelik bankta yastıkla beraber uyudu

Eskişehir’de sıcaktan bunalan bir gencin şehrin en işlek caddesi üzerindeki bir bankta uzanıp uyuması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Sıcaklık derecelerin yükselmesiyle beraber bunalan insanlar serinlemenin, dinlenmenin farklı yöntemlerini deniyor. Bir genç, 2 Eylül caddesi üzerindeki tramvay durağı arkasında bulunan bankta kafasının altına yastığını koyup uyudu. Çevreden geçen vatandaşlar bu durumu hayretle karşılarken, banktan uzak noktalardan geçip uyuyan genci rahatsız etmemeye çalışması dikkati çekti.