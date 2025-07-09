Sıcaktan bunalan hayvanların buzlu meyve keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar, 40 dereceyi bulan sıcaklarda buzlu meyve ve sebzelerle serinliyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalar vatandaşları bunalttığı gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 dereceleri gördüğü, hissedilenin ise 45 dereceyi bulduğu bugünlerde Bursa Hayvanat Bahçesi’nde de hummalı bir çalışma var. Hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için ellerinden geleni yapan çalışanlar, hayvanları buzlu meyve ve sebzelerle serinletmeye çalışıyor.

Hayvanat bahçesi çalışanları, inek, eşek, deve, at gibi hayvanları hortumlarla serinletmeye çalışırken, bazı hayvanları ise çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan buzlu karışımla serinletmeye çalıştı. Bakıcıları tarafından özenle hazırlanan kokteyller için birbiriyle yarışan maymunlar, sıcak havada serinlemenin keyfini çıkardı.

Hayvanat bahçesindeki diğer hayvanların bazıları sıcaktan korunmak için sürekli gölge alanları seçerken, beyaz gergedanların ise çamurlu su birikintisine girerek serinlemeye çalışması dikkat çekti.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının hafta boyunca yüksek seyretmesinin beklendiğini hatırlatırken, dikkatli olunması konusunda da uyardı.