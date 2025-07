Sıcaktan bunalan köpeğin serinleme yöntemi izleyenleri gülümsetti

Antalya’da sıcaklardan bunalan bir köpek, sanayideki oto yıkamacıya gelip her iki saatte bir serinliyor. Çalışanların araçları yıkadıkları sırada köpeği de üzerine su tutarak serinlettiği anlar, izleyenleri tebessüm ettiriyor.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan eski Sanayi Sitesi’nde esnafın maskotu haline gelen köpek, sıcaklardan serinlemenin yolunu oto yıkamacıda buldu. Her iki saatte bir oto yıkamacıya gelen köpek, işletme çalışanları tarafından tutulan tazyikli su ile serinliyor. Serinlemenin yanı sıra suyu da içen köpek görenleri tebessüm ettiriyor.



Her iki saatte bir geliyor"

Oto yıkamacıda çalışanı Selim Öner, köpeğin sanayinin maskotu haline geldiğini belirterek, "Sıcak havadan bunalınca her iki saatte bir yanımıza geliyor. Bizim de onu ıslatmak hoşumuza gidiyor. Bir aracı yıkıyoruz, bir onu. Hem yıkanıyor hem suyu içiyor. Yıkandıktan sonra çimlere gidip uzanıyor. Bir tane daha arkadaşı var, onu da yanında getiriyor. Arabayı yıkamaya başladığımızda suyun sesini duyunca o da geliyor. Boş oturduğumuzda gelmiyor. Gün boyunca altı defa geliyor. Biz sayıyoruz artık, saatlerini biliyoruz" dedi.

Vatandaşlara da seslenen Öner, diğer köpeklerin de düşünülmesi gerektiğini ve sokaklara en azından bir kap su bırakılması gerektiğini söyledi.