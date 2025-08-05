Sıcaktan bunalan vaşak yalakta serinledi

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Çankırı’da sıcaktan bunalan bir vaşak, yalaktaki sudan içerek serinledi.

Ülke genelinde artan hava sıcaklığı sadece insanları değil, hayvanları da etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, nesli tehlike altında olan bir vaşak, bölgede bulunan bir yalaktan su içerek serinledi. O anlar fotokapan kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde vaşağın yalağın yanına geldiği ve bir süre su içtikten sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.