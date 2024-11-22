Sicili kabarık ‘altın’ çocuklar

Politika Servisi

MHP’li üç milletvekilinin istifasının arkasında altın kaçakçılığı olduğu iddiası ülkeyi yöneten rejimin ortaklarının adlarının karıştığı diğer olayları akıllara getirdi. AKP’li ya da MHP’li birçok isim bugüne kadar yolsuzluk, kaçakçılık gibi suçlara karıştı.

Ülke Saray rejiminin elinde adeta tel tel dökülürken yaratılan tablonun bir tarafında artan yoksulluk, gerici politikalar, çocuk, kadın ölümleri, geleceksizlik, güvencesiz çalışma koşulları, sağlık ve eğitim sistemindeki çöküş var. Diğer tarafında ise iktidar bloku tarafından palazlandırılan mafyalaşma, çeteleşme ve yolsuzluk ortamı ile kaçakçılık var.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin odasında poz veren ‘mafya babaları’ndan yargıyı koruma kalkanı yapan AKP’lilere rejimi var eden güç dengeleri suç ittifakıyla yoluna devam ediyor.

KAÇAKÇILIĞIN CEZASI PARTİDEN İSTİFA

Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın 3 MHP Milletvekilinin istifasını istediklerini açıklamasının altından da 3 vekilin altın kaçakçılığına karıştığı iddia edildi. Kaçakçılık iddialarına ilişkin herhangi bir adli soruşturma açılmaması ise dikkat çekti.

Öte yandan istifa ettirilen MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün adı Sinan Ateş cinayetinde geçmişti. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayetten 1 ay sonra Akgül'ün babasının evinde kaldığını savunmuştu. Ayşe Ateş, Akgül için “Bu siyasi cinayete bulaştı ve bunun karşılığında mükafat olarak milletvekilliği mi verildi?” diye sormuştu.

Rejim içerisindeki aktörlerin yolsuzluklarla, organize suç bağlantılarıyla ilişkisi bununla da sınırlı değil. Ülkenin dört bir köşesinden hemen hemen her gün AKP-MHP ittifakının yönettiği belediyelerden, kamuya ait kurum kuruluşlardan yolsuzluk haberleri gelirken son dönemde toplumda infial yaratan olaylardan bazıları şöyle:

Geçtiğimiz haftalarda MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat’ın istifa etmesinin ardından bir başka kaçakçılık vakası çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Akarfırat’ın bir tekneyle yaptığı insan kaçakçılığının ortaya çıkması sebebiyle istifası istendi. İstifa eden Akarfırat ise konuyu “Siyasi hazımsızlıktan dolayı” sözleri ile geçiştirdi. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu da MHP içerisinde insan kaçakçılığı suçundan tutuklanan bir diğer isim. Adıgüzel önce iddiaları kabul etmese de olayın gerçekliğe kavuşmasının ardından partisinden istifa etti.

1 KİLO EROİN İLE YAKALANMIŞTI

Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda da MHP Bitlis Hizan İlçe Başkanı Eyüp Üste 1 kilo eroin ile yakalanmıştı. Uyuşturucu maddenin yakalanmasının ve olayın kamuoyuna yansımasının ardından ise ilçe yönetiminin tamamı feshedildi.

RÜŞVET, RANT, SKUNK NE ARARSAK VAR

DW Türkçe'nin ortaya çıkardığı bir olay sonrasında da AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Zenbilci’nin oğlu 20 kg skunk ile yakalanarak tutuklandı. Maddelerin bulunduğu aracın ise Ahmet Zenbilci adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Diyarbakır’ın eski Bağlar Belediye Başkanı AKP’li Hüseyin Beyoğlu, ise rüşvet iddialarıyla gündeme gelen isimlerden. Beyoğlu’nun, müteahhit Nusret Bekiranlı’dan ''imar izni ve ruhsat işlemleri'' için 5,5 milyon lira rüşvet istediği ileri sürülmüştü. Bekirhanlı’nın ise seri numaraları alınmış 1 milyon lirayı dönemin Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırat Kılıç’a verdiği sırada suçüstü yakalanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube’nin yaptığı bir operasyonun ardından da yine bir AKP’li ismin bulunduğu ortaya çıkmış, AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, 9 Aralık 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden istifasını duyurmuştu. Daha sonra ortaya çıkan bir videoda Kürşat Kılıç, olduğu öne sürülen kişinin makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış halde olduğu görülmüştü.

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILDI

8 Yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesinin ardından aileyi korumasıyla kamuoyunun gündemine oturan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu sonrası tutuklandı. Tutuklanan Akbulut, jet hızıyla serbest bırakıldı. Tahliye kararının ise siyasi baskı sonucu geldiği ileri sürüldü

Elazığ’da bazı güzellik merkezleri, otel ve pansiyonlarda kadınların para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin 'Cemre Operasyonu' adıyla gerçekleştirdiği operasyonun altından da bir AKP’li isim çıktı. Elazığ'ın Mollakendi beldesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da aralarında bulunduğu beş kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘MAFYA BABALARI’ GENEL MERKEZ’DE

Rejimin ortaklarından MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin mafya ilişkileri de dikkat çekiyor. Daha önce suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın cezaevinden çıkmalarını sağlayan Bahçeli, ülke gündemleri etrafında da bu isimlerle yakın ilişkiler içerisinde.

Bahçeli’nin Öcalan çağrısının hemen ardından Çakıcı ile kol kola paylaştığı fotoğraflar bunun en son örneğini oluştururken Kürşat Yılmaz gibi birçok isim ise MHP’nin genel merkezinde defalarca ağırlandı.

Öte yandan kamuoyunda “Karagümrük çetesi” olarak bilinen Ergin kardeşlerin en küçüğü Soner Ergin de Bahçeli’yi ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Tepki çeken görüşmeler üzerine Ergin o dönem "Kıymetli genel başkanım, Fethullahçıları kabul edecek adam değil, tabii ki delikanlıları kabul edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin mafyatik ilişkileri bunlarla da sınırlı kalmadı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları ile de bir dönem sık sık bir araya gelen Bahçeli’nin bu isimlerle ticari faaliyetler içerisinde bulunduğu da iddia edilmişti. Bahçeli’yi ziyarete gelen ÖSO Komutanı da eski kaçakçı olduğu ortaya çıkmıştı.