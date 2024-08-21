Sicilya açıklarında batan lüks tekne: Kamalarına ulaşılamadı, 6 kişi kayıp

İtalya’nın Sicilya adası açıklarında dün batan yelkenli teknenin batığında dalgıçlarla yapılan arama kurtarma çalışmaları girişimi başarısız oldu. Vigili del Fuoco, teknedeki mobilyaların yarattığı zorluk nedeniyle batığa erişimin sınırlı kaldığını açıkladı.

Sicilya adasındaki Palermo kenti yakınlarında bulunan Porticello kasabası açıklarında dün lüks yelkenli tekne battı. Tekneden 15 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hala kayıp olduğu, 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kayıp olanlar için dünden bu yana arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, teknenin batığına ulaşıldığını ancak tekne içindeki mobilyaların yarattığı zorluk nedeniyle erişimin sınırlı kaldığını duyurdu. İngiliz medyası, kayıplar arasında teknoloji girişimcisi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah’ın da olduğunu belirtti. Lynch’in eşi Angela Bacares’in ise kurtarılanlar arasında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vigili del Fuoco, açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"İtfaiye dalgıçları dün akşam geç saatlerde gerçekleştirdikleri son dalışta batığın içine girmeyi başararak köprünün altındaki bazı odaları inceledi. Çok sayıda engelin varlığı ve erişim geçitlerinin darlığı nedeniyle operasyonlar karmaşıktı. İtfaiye dalış ekipleri, suyun yüzeyine çıkmadan önce derinlikte 12 dakika kaldı. Batığın içine girebilmek için daha kolay erişim yolları açmak üzere operasyonlar planlanıyor. Kayıp kişilerin bulunduğu varsayılan kamaralara erişim hala zor."

İNGİLİZ MİLYARDER LYNCH KİMDİR?

Michael Richard Lynch (59), Autonomy Corporation'ın kurucu ortağı ve Invoke Capital'in kurucusu olarak bilinen İngiliz-İrlandalı bir teknoloji girişimcisidir. Lynch ayrıca Invoke Capital ile birlikte siber güvenlik şirketi Darktrace'in kurucu ortağı olmuştur. Lynch, danışmanlık da dahil olmak üzere çeşitli başka görevlerde de bulunmuştur. Forbes, İngiliz medyasının Lynch’i ‘Britanyalı Bill Gates’ olarak adlandırdığını belirtti.