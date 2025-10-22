Sıçrama tahtası AKP mi: İhalelerin tamamı AKP’den

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı. Aziz İhsan Aktaş'a, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlaması dahil dokuz ayrı suçlama yöneltildi. Tamamı CHP’li olan Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan, Adana Büyükşehir, Adıyaman ve Beşiktaş Belediye başkanları hakkında ceza talep edildi.

İddianamede, “Suç örgütü lideri” olarak nitelendirilen Aziz İhsan Aktaş’ın kariyerindeki gelişim de yer verildi. Aktaş’ın, “2016 yılında sıçrayışa geçerek grup firmalarına yenilerini katmaya başladığı” kaydedildi.

İddianamede öte yandan, Aktaş’a aile Bilginay Temizlik Hizmetleri şirketi de “İş hacmi en büyük şirket” olarak nitelendirildi. BirGün, “Aktaş’ın sıçrama yılı” olarak nitelendirilen 2016 yılında Bilginay Temizlik Hizmetleri’nin aldığı kamu ihalelerine mercek tuttu. Şirketin, toplam tutarı 50 milyon TL’yi aşan belediye ihalelerinin tamamını AKP’li belediyelerden alması dikkati çekti.

AKP’Lİ BELEDİYELER

Kamu İhale Kurumu’nun kayıtlarına göre, Bilginay Temizlik Hizmetleri 2016 yılında toplam 56 milyon 209 bin TL’lik belediye ihalesi aldı. Toplam 56,2 milyon TL’lik belediye ihalesinde AKP idaresindeki Kilis Belediyesi’nden alınan ihalelerin payı, 28,2 milyon TL oldu. Şirket, Kilis Belediyesi’nin yanı sıra, 2016 yılında AKP’li Nurdağı Belediyesi’nden 15,2 milyon TL'lik, AKP’li Yozgat Belediyesi’nden de 12,1 milyon TL’lik ihale aldı.