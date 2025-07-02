Şiddet artıyor, sığınacak yer yok

Ülkedeki erkek şiddeti ve iktidarın cezasızlık politikaları kadınları şiddetle burun buruna yaşamak zorunda bırakıyor. AKP adım adım kadınların kazanılmış tüm haklarını hedef alıyor.

Şiddetsiz, eşit ve özgür bir yaşam mücadelesine ise ket vuruyor. İstanbul Sözleşmesi'nin 4 yıl önce feshedilmesiyle kadına yönelik şiddeti önleyecek mekanizmalar zayıflatıldı. 6284 no’lu yasa gericiler tarafından sistematik olarak hedef alındı.

Kadına yönelik şiddete karşı önleyici politikaların yeterli işletilmemesi, şiddet mağduru kadınların yeterli bir biçimde korunmaması 2024 yılında kadın cinayetlerinin pik yapmasına sebep oldu. 2024 yılında 394 kadın erkekler tarafından katledildi 258 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu rakamlar son 10 yılın en yüksek kadın cinayeti verileri oldu.

İHTİYAÇTAN UZAK

İktidar ise kadınları güçlendirecek, koruyacak adımlar atmak yerine 2025 yılını “aile yılı” ilan ederek yine kadını ikinci plana attı. Kadınların şiddetsiz bir yaşam sürmesinin anahtarı olan sığınma evleri de sınırlı sayıda kaldı ve kadınların ihtiyacını karşılamaktan çok uzak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son verilerine göre 2013-2024 yıllarına arasında 2 milyon 732 bin kadın şiddetle mücadele hattına başvurdu. Bu yüksek rakamlara karşın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022- 2026 Stratejik Planı çerçevesinde 2025 yılında sığınma evi sayısının 164 olması gerekirken bu sayı 149’da kaldı.

Sığınma evlerinin toplam kapasitesi ise sadece 3.579. Bakanlık verilerine göre sığınma evi sayısı son on yılda sadece iki adet arttı. Avrupa Birliği standartlarına göre, her 10.000 kadın için bir sığınma evi yatağı önerilirken, Türkiye’de 22 bin 945 kişiye 1 yatak düşüyor.

Birçok sığınma evinde dokuz kişilik koğuşlarda kadınlarla çocukların birlikte kalmak zorunda. Sığınmaevleri hem sayısal açıdan hem nitelik bakımından yetersiz.

BELEDİYELER DE YETERSİZ

Öte yandan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri açmak zorunda. Bu koşullara uyan 246 belediye bulunmasına rağmen sadece 32’sinde sığınma evi bulunuyor.

TAM 4 YIL OLDU

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasının üzerinden dört yıl geçerken, kadın cinayetleri alarm veriyor. 1 Temmuz 2021’den bu yana 1.310 kadın öldürülürken, 982 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

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DÜNYADA ÇOK DAHA İLERİ

Avrupa Birliği’nin ülkelerinde 10.000 kişi de bir aile odası yani 7.400 adet sığınma evi olması zorunlu. Sığınma evleri nitelik olarak da ideal ölçülerde ev şeklinde olmak zorunda.

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SIĞINMAEVİ OLAN BAZI İL BELEDİYELERİ

İstanbul: 9

İzmir: 6

Ankara: 4

Diyarbakır: 2

Antalya: 3

Bursa: 3

Eskişehir, Antep, Mersin, Aydın belediyelerinde 3 adet, Uşak Belediyesi’nde 1 adet toplam 32 adet bulunuyor.