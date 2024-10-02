Şiddet artıyor, sığınak yetersiz

İktidarın kadın politikaları bir yandan şiddeti körüklerken diğer yandan acil durumlarda gerekli desteği bulmaması da ayrı zorluk yaşatıyor. Ülke genelinde kadın sığınma evleri, şiddet ve istismar mağduru kadınlar için hayati bir öneme sahip. Ancak birçok kentte yetersizliği bir yana kapasiteleri de yetersiz. Son verilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sığınma evi sayısı 6 yılda yalnızca 2 tane arttı. Yani 2018 yılında 110 olan sığınma evi 2024 yılı itibarıyla sadece 112 oldu. Ayrıca yasaya göre nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evi açmak zorundadır” hükmü ise birçok belediye tarafından yerine getirilmiyor.

YETERLİ İLGİ YOK

A.A., devlete bağlı sığınma evinde kalan kadınlardan yalnızca biri. Baskıcı ve tutucu bir ailede dünyaya geldiğini, sık sık şiddet gördüğünü anlatan A.A, bir gün babası tarafından darbedilirken KADES’e basarak yardım istediğini söyledi. A.A. sığınma evinde yaşadıklarına ilişkin şu iddialarda bulundu: “1 sene kadar sığınma evinde kaldım. Psikolojim kötüydü daha da kötü oldu. Zaten gittiğim kadın sığınma evinden ifşalandığım için ayrıldım. Deşifre olma nedenimizi bilmiyorum ancak bu bizi koruyamadıklarının en net gerçeği. Kadın sığınma evinde sorumlu sosyolog ve psikolog oluyor. Ancak yeterli ilgiyi gördüğümü düşünmüyorum. Daha sık denetlenmeli.”

Götürüldüğü kadın sığınma evinde kapasitenin ve özenin yetersiz olduğuna da dikkat çeken A.A. “Bizi üstü kapalı kovuyorlardı. Bize bazı zamanlarda eşlik etmedikleri de oluyordu. Bize kapasite yetersizliğiyle ilgili konuşulduğunda bilgi almak için belediyeyi arayıp sormuştum ve ‘Sakın ayrılmayın’ demişlerdi” diye konuştu.

TAKİPLER ARTMALI

Başka bir kadın da sığınma evinde yaşadıklarını anlatarak şunları ileri sürdü: “Sığınma evinde kaldığım dönemde personeli bile bizim oraya muhtaç olduğumuzu hissettirdi. Bakanlığın takibi artırması gerekiyor. Sığınma evinde siyaset konuşmak yasak. Bir kadın konuştuğu için kaldığım sığınma evinde ‘Seni devlet koruyor, besliyor ancak sen bu devlete ihanet ediyorsun’ demişti. Kadın sığınma evine ilk girdiğinde yanında para yoksa bir miktar vererek destek oluyorlar ancak benim yanımda küçük bir ziynet eşyası olduğu için vermemişlerdi.”

Kadın hakları savunucuları da bakanlığa bağlı sığınma evlerinin artırılmasını ve yetkililerin sık sık ziyaret etmesi için çağrı yaptı.

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BAKANLIK REDDETTİ: DENETLENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de BirGün’e yaptığı açıklamada başvuru süreciyle ilgili “Şiddet olayı gerçekleştikten sonra KADES’e yapılan başvurunun ardından emniyet güçleri gider ve kadın ile faili karakola götürürür, süreç böylelikle başlar. Polis eşliğinde mağdur kişi ŞÖNİM’e (Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi) gelir. Daha sonra inceleme yapılır ve uygun olan kadın sığınma evine yönlendirilir. ŞÖNİM’e başvuracak bir neden de olmalı, tehdit gibi. ŞÖNİM bilgilerini gizler. Doluluk oranı da ŞÖNİM’in bilgisindedir" bilgisini paylaştı. Sığınma evlerinin düzenli kontrol edilip edilmediğine yönelik sorumuza da “Kurumlar sık sık denetlenir ve rutindir” denildi.