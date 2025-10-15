Şiddet faili AKP’li, 'aile güvenliği' konferansı verecek!

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, 18-26 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği Konya Kitap Günleri’nin takvimini duyurdu.

Sözcü'nün haberine göre; AKP’li Belediyenin Kitap Günleri etkinliğinde konferans verecek konukların arasında 2006 yılında evli olduğu kadına şiddet uyguladığı için "kasten insan yaralamak"tan altı ay hapis cezası alan AKP Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Milletvekili Halil Ürün de yer alıyor.

ŞİDDET FAİLİNDEN AİLE GÜVENLİĞİ KONFERANSI

Şiddet faili Halil Ürün, AKP’li belediyenin etkinliğinde “Nüfus ve Aile Güvenliği” konulu konferans verecek. Söz konusu konferans, 18 Ekim tarihinde saat 13:00’te Miryokefalon Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AKP 'AİLE İÇİ' GEREKÇESİYLE DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATMAMIŞ

Halil Ürün’ün adı, 2006 yılında evli olduğu Esma Ürün'e şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Halil Ürün’ün şiddete maruz bıraktığı Esma Ürün, Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndan darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. AKP ise "Tüzükte ilgili madde olmadığı" ve olayın "aile içi" olduğu gerekçesiyle disiplin işlemleri başlatmamıştı.

Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Halil Ürün, "kasten yaralama" suçundan altı ay hapis cezasına çarptırılmış ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5728 sayılı Yasa ile değişik 231. maddesine göre, hükmün açıklanmasının ertelendiği açıklanmıştı.

HALİL ÜRÜN KİMDİR?

Halil Ürün 1988 yılından 1998 yılına kadar Yeniden Refah Partisi’nden Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ürün, AKP kurulduktan sonra AKP’ye geçti ve partinin kurucu üyesi oldu. Halil Ürün AKP’den 22. Dönem Milletvekilliği de yaptı.