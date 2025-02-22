Şiddet hattına rekor başvuru

İktidarın çözüm üretmeyen politikaları nedeniyle kadına yönelik erkek şiddeti, Türkiye’de her geçen yıl daha da tırmandı. AKP iktidarında kadına yönelik baskılar da giderek yoğunlaştı. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik cezasızlık ve indirim politikaları, suçluları adeta cesaretlendirecek boyutlara ulaştı.

Kadına yönelik erkek şiddeti tartışılmaya devam edilirken Türkiye, uluslararası arenada itibarını zedeleyecek bir karara imza attı. 2011 yılında imzalanan, 2012 itibarıyla ise yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nden, TBMM baypas edilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile Temmuz 2017’de çıkıldı.

İHBAR SAYISINDA ARTIŞ

Aile içi şiddet dahil olmak üzere, kadına yönelik şiddeti önlemeyi ve failler için cezalandırmayı ortadan kaldırmayı amaçlayan sözleşmeden çekilen Türkiye’de, kadına yönelik erkek şiddeti tırmanışa geçti. Yalnızca 2024 yılında, 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. BirGün’ün ulaştığı ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı’nın istatistikleri, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışının ardından ihbar sayısındaki artışı ortaya koydu.

2021 yılında ALO 183’e 219 bin 802 ihbar yapıldı. Hatta yapılan ihbar sayısı, 2022 yılında ise 306 bin 940’a fırladı.

ON BİNLERCE TELEFON

ALO 183’ün 2023 yılı ihbar sayısı, 290 bin 119 oldu.

Büyük oranda kadına ve çocuğa yönelik şiddetin ihbarı için kullanılan hattın, 2024 yılında ise 235 bin 472 ihbar aldığı belirtildi. 2024 yılında yapılan ALO 183 Şiddetle Mücadele ihbarları, aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak: 22 bin 620

• Mart: 18 bin 744

• Mayıs: 21 bin 336

• Temmuz: 23 bin 25

• Eylül: 18 bin 115

• Aralık: 18 bin 73

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EN ÇOK KADIN VE ÇOCUK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı’nın en çok çocuk ve kadına yönelik şiddet konusunda ihbar aldığını belirtiyor. Edinilen bilgiye göre, hattın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre edilmesi için de çalışmalar sürüyor.