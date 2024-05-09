Şiddet politikaya dönüştü

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki lise öğrencisinin silahla ateş ederek yaraladığı okul müdürü hastanede hayatını kaybetti. "Şiddete son" açıklaması yapan eğitimciler bugün ilk derslere girmeyecek, siyah kurdele takacaklar.

Haber Merkezi

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede okuyan 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.K., geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı. 5 ay sonra okula gelen Y.K., Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı.

Y.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Y.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, YK'nin “Taksirle Yaralama ve “6136 SKM” suçları ile “Kayıp Şahıs” kaydının olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

EĞİTİMDE ŞİDDETE SON

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Urfa Şubesi, öğretmen İbrahim Oktugan’ın öğrencisi Y. K. tarafından katledilmesine ilişkin Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, “Öğretmene şiddete hayır!” pankartı açıldı.

Açıklamayı yapan Eğitim Sen Şube Eşbaşkanı Özlem Ulutaş Şengül, yaşanan şiddet politikalarının Eğitim Bakanlığı politikalarına dönüştüğünü belirtti. Eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılmasının yaşanan süreçten ayrı düşünülememesini ifade eden Şengül, "Bugün bir eğitim emekçisini hayattan koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci ya da veli oluşu, ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Bizzat bakanın yaptığı açıklamalarla eğitim sisteminin tüm başarısızlığının nedeni olarak öğretmenlerin gösterilmesi, CİMER uygulamasının velilerin elinde bir sopaya dönüştürülmesi, MEB’in eğitimde yaşanan tüm sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmeni ve idarecileri veli ve öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur" diye konuştu.

İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada da "Olayı aydınlatmak ve benzer trajedilerin tekrarlanmaması için acil önlemler alınması gerekiyor" denildi.

DERSE GİRMEYECEKLER

Yurt genelinde öğretmenler bugün saldırı protesto etmek için ilk derse girmeyecek. Öğretmenler gün boyunca siyah kurdele taşıyacak.