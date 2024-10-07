Şiddet sürüyor: Eskişehir'de bir kadın evli olduğu erkek tarafından bıçaklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Söğütçü Sokak'taki bir evde, Emre K. ile evli olduğu Melek K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Emre K., bıçakla Melek K.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen Melek K., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Emre K. isimli erkek ise polis ekiplerince gözaltına alındı.