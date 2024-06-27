Şiddet tırmanıyor, bakanlık yerinde sayıyor: 6 yılda sadece 2 kadın konukevi

Kadına yönelik erkek şiddeti tırmanırken, Aile Bakanlığı’nın verileri kadın konukevi kapasitesinin yetersizliğini gözler önüne serdi. 2018’de 110 olan bakanlığa bağlı konukevi sayısı Mayıs 2024 itibarıyla 112 olarak yer aldı.

İktidarın çözüm üretmeyen politikaları nedeniyle kadına yönelik erkek şiddeti, Türkiye’de her geçen yıl daha da tırmandı. AKP iktidarında kadına yönelik baskılar da giderek yoğunlaştı. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik cezasızlık ve indirim politikaları, suçluları cesaretlendirecek boyutlara ulaştı.

EYLEMSİZLİK POLİTİKASI SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri de iktidarın kadına yönelik erkek şiddeti karşısındaki kayıtsızlığını ortaya koydu. Veriler, şiddet mağduru kadınlar için kritik önemi olan kadın konukevlerinin sayı ve kapasitelerinin yetersizliğine yönelik eleştirilerin haklılığını açığa çıkardı. Resmi verilere göre, 2018 yılında 110 olan kadın konukevi sayısı, 2024 itibarıyla yalnızca 112 oldu. 2021 yılından 2024 yılının Nisan ayına kadar geçen 40 ayda tek bir yeni kadın konukevi dahi inşa edilmediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kadın konukevi sayısı 2018-2024 döneminde yıllara göre şöyle:

• 2018: 110

• 2019: 110

• 2020: 111

• 2021: 112

• 2022: 112

• 2023: 112

• 2024 (Ocak-Nisan): 112

ON BİNLERCE KADIN KONUKEVLERİNDE

Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinin kapasitesi de kadın haklarına yönelik eylemsizliğe ayna tuttu. 2018 yılında 2 bin 697 olan konukevlerinin kapasitesi, 2024 itibarıyla yalnızca 108 artış ile 2 bin 805’e çıkarılabildi.

Şiddet mağduru kadın sayısının ulaştığı boyutu ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kadın konuk evlerindeki kadın sayısı ise yıllara göre şöyle gerçekleşti:

• 2018: 36 bin 767

• 2019: 38 bin 167

• 2020: 33 bin 467

• 2021: 58 bin 811

• 2022: 41 bin 470

• 2023: 39 bin 681

• 2024 (Ocak-Nisan): 12 bin 148