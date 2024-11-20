Şiddet uyguladığı Aybeniz'i "kaçırıldı" diyerek programda arayan erkek, kadını öldürdü

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, 'dini nikah' adıyla birlikte yaşadığı erkek tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde Hasan F. adlı fail erkek bir çocuk annesi Aybeniz Top'u (24) tülbentle boğup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Hasan F, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Morgdaki işlemlerin tamamlanmasıyla ailesine teslim edilen Aybeniz Top'un cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na defnedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan F ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN KAÇAN KADINI PROGRAMDA ARAMIŞ

Hasan F'nin, ağustos ayında katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği, birkaç gün sonra programa katılan kadının ise kaçırılmadığını, Hasan F'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Top'un, programdan sonra tekrar bir araya gelme kararı aldığı Hasan F. ile babasına ait Akbelen Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladıkları belirtildi.