Şiddet ve istismar sanığı ilk duruşmada tahliye

Samsun’un Atakum ilçesinde 32 yaşındaki Damla Korkmaz’ı, sokak ortasında şiddet uygulayıp istismar ettiği tutuklanarak cezaevine gönderilen 30 yaşındaki Sinan A., dün hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşması dün 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Sinan A. tutuklu bulunduğu Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı. Mağdur Damla Korkmaz ise salonda hazır bulundu. Sanık yaptığı savunmada, “refleks olarak vurduğunu” söyleyerek tahliyesini istedi.

Sinan A.

Mahkeme heyeti ise “Sanığın üzerine atılı suçları işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut olgular var ise de sanığın suçunu samimi olarak ikrar etmesi ve karartılması muhtemel herhangi bir delil bulunmamasından dolayı herhangi bir tutuklama nedeninin de kalmadığı gibi ilerde verilmesi muhtemel cezayla tutuklamanın ölçülü olmayabileceği göz önüne alınarak sanığın tahliyesine ve sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi” denilerek duruşma ertelendi.

∗∗∗

BİR KADIN ÖLDÜ BİRİ YARALANDI

Balıkesir Ayvalık’ta da Canan Ayhan'ı yaralayan ve komşusu Behiye A.'yı da vurmak isterken silahı tutukluk yapan Ayhan Ayhan, gittiği mezarlıkta yaşamına son verdi. İzmir’in Tire ilçesinde de evli olduğu kadını öldüren 75 yaşındaki erkek, intihar etti.