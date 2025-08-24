Şiddet ve tacize karşı sessiz kalmayacağız

Kültür Sanat Servisi

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) kültür ve sanat sektöründeki erkek taciz ve şiddetine sessiz kalınmamasını istedi.

Kadınlar son günlerde sosyal medyadan kültür ve sanat sektöründe erkekler tarafından taciz ve şiddete maruz bırakılmalarını ifşa ederken Sine-Sen'den destek geldi.

"Hiçbir sosyal konum ve statü cinsel saldırıyı meşrulaştırılamaz" denilen açıklamada, "Cinsel saldırı karşısında sessizlik, onay ve rıza olarak kabul edilemez. Erkek egemen güç ilişkileri içinde; unvan ya da mevki kullanılarak, fiziksel veya psikolojik baskı, tehdit, korkutma, gözdağı, hile, kandırma yoluyla alınan onay; taciz ve cinsel saldırı karşısında sessizlik hiçbir koşulda rıza değildir. Sessiz kalmak rıza değildir. Rızanın sürekliliği esastır ve her zaman geri alınabilir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada özetle şunlar yer aldı: "'Hayır' her koşulda hayır demektir. Cinsel saldırı, kişinin bedeni ve iradesi üzerinde güç kullanılarak gerçekleştirilen bir suçtur. Tacizi ve cinsel saldırıyı görmezden gelmek veya failleri aklamaya çalışmak, kadınların haklarını ve güvenliğini ihlal eden hiçbir yaklaşım kabul edilemez. Kadınların sesini kısmaya çalışan bu düzeni kabul etmiyoruz. Dayanışmamız; hayatlarımızı, haklarımızı, birbirimizi korumanın en güçlü aracıdır. Şiddete, tacize, cinsel saldırıya karşı sessiz kalmayacağız."