Şiddet yasasını yürürlüğe koyun

Haber Merkezi

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara Dişhekimleri Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Dev-Sağlık İş ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, 2022’de Konya Şehir Hastanesi’nde hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya’yı andı.

SES Ankara Şube Eş Başkanı İbrahim Kara da “Eski bakan sağlık çalışanlarının feryatlarını görmezden geldi. Arkasında bir enkaz bıraktı. Bir sosyal medya fenomenini yitirdik. Umarız yeni bakan sağlık emekçilerinin sorunlarına adım atar” dedi. ATO binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan ATO Genel Sekreteri Dr. Kemal Oskay, sağlıkta şiddetin önlenmesi için izlenecek temel adımların belli olduğunu söyledi. Dr. Oskay şöyle konuştu:

• Türk Tabipleri Birliği tarafından taslağı hazırlanan Şiddet Yasası yürürlüğe konmalıdır ve failleri cezalandıran caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

• Hastayı müşteri, hastaneleri AVM gibi gören Sağlıkta Dönüşüm Projesi sona erdirilmeli, toplum sağlığını önceleyen kamucu, planlı, eşit bir model uygulanmalıdır.

• Sağlık hizmetleri siyasi popülizmin nesnesi olmaktan çıkarılmalıdır ve sağlık okur-yazarlığı eğitimi verilmelidir.