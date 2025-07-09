Şiddete cezaya izin yok

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 1 Mayıs gözaltıları sonrası İstanbul Emniyeti önünde avukatlara yönelik müdahaleye ilişkin altı emniyet görevlisi hakkında İstanbul Valiliğinden istediği soruşturma izni reddedildi. Avukatlar karara itiraz etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isteyen 400'ün üzerinde kişi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle gözaltına alındı. Müvekkilleriyle görüşmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giden avukatlar içeri alınmadı, bu sırada arbede yaşandı.

DARP RAPORU VAR

Avukatın Sesi İnisiyatifi üyesi avukatlar, emniyet görevlileri hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi kötüye kullanma", "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "zor kullanma yetkisinin aşılması" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bir avukata ait darp raporu da dosyaya delil olarak eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatlara müdahaleye ilişkin bir emniyet amiri, bir komiser ve dört polis memuru hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep etti. İstanbul Valisi Davut Gül ise polisler hakkında soruşturma izni vermedi. Gül'ün imzaladığı kararda, olay gününe ait kamera görüntülerinin incelendiği, müdahaleye karışan personelin Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli olduğu belirtildi. Polislerin beyanlarına göre gözaltı yoğunluğu nedeniyle avukat görüşmelerinin sırayla yapıldığı, avukatların keyfi şekilde engellenmediği ve yaşanan yoğunluk nedeniyle grubun karşı kaldırıma yönlendirildiği ifade dilen kararda, avukatların emniyet girişini kapattığı, bazı kişilerin zorla içeri girmeye çalıştığı ve tehditte bulunduğu, kalabalığın ise fiziki şiddet uygulanmadan kalkanlarla karşı kaldırıma yönlendirildiği ve darp iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.