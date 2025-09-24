‘Şiddete geçit vermeyeceğiz’

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir özel kreşte çocukları kötü muameleye maruz kalan aileler Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya geldi. Aileler, şiddete karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak hukuki mücadele yürüteceklerini söyledi.

Aileler adına konuşan Cihan Güneri, “Çocuklarımızın güvenliği, huzuru ve mutluluğu için gerekli her türlü adımı atacağız. Her anne, baba, her aile bilir ki; çocuklarımız bize emanettir, onların masumiyetini ve gülüşlerini korumak en kutsal görevimizdir. Kimsenin çocuklara şiddet uygulamasına izin vermeyeceğiz. Hukuki olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Öte yandan Van'da iki öğretmenin bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanması protesto edildi. Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanı Murat Atabay, olayın yıllardır dile getirilen ancak görmezden gelinen güvenlik sorunlarının sonucu olduğunu söyledi. Atabay, “Okullarımız, öğrenciler ve öğretmenler için güvenli alanlar olmak zorundadır. Ancak sorumlu kurumlar bu konuda sessiz kalmış, asli görevlerini yerine getirmemiştir” dedi.