Şiddete karşı şarkı: "Kadın Olmak"

BİRGÜN EGE

İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), Bi Dünya Müzik Kadınlar Korosu ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında şarkı hazırladı. “Kadın Olmak” adını taşıyan şarkının söz, müzik ve çoksesli korolar için düzenlemesini Aysun Tonya yaptı. Şarkının akapella düzenlemesinde ise Nevin Apaydın’ın imzası bulunuyor.

ÇIĞLIK NİTELİĞİ TAŞIYOR

NHKM Bi Dünya Müzik Kadınlar Korosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, “İzmir bünyesinde ve Şef Nevin Apaydın yönetiminde faaliyet gösteren, gönüllü ve amatör müzisyenlerden oluşan çok sesli bir kadın korosudur. Çok sesli müziği geniş kitlelere dünya halklarının özgün müzikleriyle sevdirmeyi hedefleyen koronun repertuvarında, toplumsal mücadele alanında duyarlılık gösterdiği çalışmaları da bulunuyor. Bu anlamda; kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik başlığı, özellikle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında, koronun seslendirdiği bir şarkıyla çığlık niteliği taşıyor” denildi.

NHKM’nin yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde: “Kadının, insan olmanın ötesinde vermek zorunda kaldığı toplumsal mücadelesini konu alan şarkıyı vurucu bir kliple kamuoyunun dikkatine sunan Bi Dünya Kadınları, dayanışmanın öneminin altını çizmeyi amaçlıyor. 25 Kasım tarihinde basında ve sosyal medyada ‘Kadın Olmak’ şarkısının klibinin yayınlanması yanında koro, İzmir’de çeşitli noktalarda halkın dikkatini bu konuya yöneltecek performanslar da sergileyecek.”

NHKM Bi Dünya Müzik Kadınlar Korosu, geçen yıl da “Kadınlar Vardır” şarkısının düzenlemesiyle sosyal medyada ve alanlarda yer almış, toplumsal sorumluluk ve dayanışma kültürünü çoksesli müziğin diliyle yaymanın öncülüğünü yapmıştı.