Şiddete maruz bırakılan kadın: Adresim mahkemede ifşa edildi, suç duyurusunda bulundum

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu erkekten şiddet gördüğünü belirten Fatma Alpaslan, yakın koruma talebiyle ilgili mahkemeye gönderilen bir yazı nedeniyle adres bilgilerinin açığa çıktığını söyledi.

Alpaslan, yaşananların ardından iki çocuğuyla birlikte bir kez daha taşınmak zorunda kaldığını belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre, Alpaslan’ın yakın koruma talebinin değerlendirilmesi sırasında mahkemeye iletilen resmi yazıda yaşadığı il açık biçimde yer aldı.

Yazıda, “mağdurun bulunduğu yerde ifadesinin alınmasının daha güvenli olduğu” gerekçesiyle duruşmaya uzaktan katılım önerildi. Alpaslan, bu ifade nedeniyle adres bilgilerinin açığa çıktığını belirtti.

Yaşanan travma sonrası 7 yaşındaki çocuğu için özel gereksinim raporu alındığını belirten Alpaslan, rapor ve eğitim sürecine ilişkin belgeleri dahi mahkemeye sunmakta zorlandığını belirterek, ''Belgelerde kişisel bilgiler açıkça yazıyor. Güvenliğim için her ayrıntıyı düşünmek zorundayım'' ifadelerini kullandı.

Yaşadığı ilin açığa çıkması nedeniyle yeniden taşındığını vurgulayan Alpaslan, “Bu kış şartlarında iki çocukla bir kez daha ev değiştirdik. Gittiğim yerde de sıfırdan bir hayat kurmuştum; şimdi yine baştan başlamak zorundayım” dedi.

Alpaslan, ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve korunma talebinin etkin biçimde karşılanmasını istediğini ifade etti.

Öte yandan boşanma aşamasında olduğu erkek Şiar Alpaslan'ın, çocuklarına yönelik tehdit içerikli görüntülü arama nedeniyle görülen duruşmada önce tahliye kararı verildiği, itiraz üzerine yeniden tutuklandığı öğrenildi.