Şiddete uğradığını açıklayan Yıldız Asyalı'nın ifadesi ortaya çıktı

Oyuncu Yıldız Asyalı, evli olduğu Mustafa Semih Demirci tarafından şiddete uğradığını iddia ederek sosyal medyadan darp fotoğraflarını paylaştı. Asyalı'nın jandarmaya verdiği ifade ortaya çıktı.

Eşini hırsızlıkla suçlayan Asyalı Jandarmaya verdiği ifadesinde şunlara yer verdi:

"Yaklaşık 6 ay önce eşim olan Mustafa Semih Demirci isimli şahısla evlendik. Evlendiğimiz günden beri aramızda sürekli olarak şiddet hali mevcuttu ve kendisi sürekli olarak kendini darp edip bunu benim yaptığım savunuyor. Daha önce de şikâyetçi oldum ve mahkeme tarafından tedbir kararı konuldu ama bir aydır birlikte yaşıyorduk. 16 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında yine beni darp etti, ben de kendisinden şikâyetçi oldum.

"KEMANIMI, BİLGİSAYARI VE ARACIMI ÇALDI"

"Daha sonra Gümüşlük Mahallesi Adalar denizinde bulunan ikimizin ortak olarak kullandığı evde ben uyuduğum esnada, eşim olan Mustafa Semih Demirci i isimli şahıs eve girerek bana ait olan Aymek Marka Beyaz Renkli Bilgisayar, 1 adet Kemanımı evden almış ve aracımın anahtarını çantamdan almış, aracımı alarak evimin önünden götürmüş. Ben sabah uyandığımda olayı fark ettim. Kemanımı, bilgisayarı ve aracımı çalan Mustafa Semih Demirci isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım."