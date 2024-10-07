Şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybetti

Şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebek, 30 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan Sıla bebek, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu.

Yoğun bakım ünitesinde olan Sıla bebek, ilaçlara tepki vermediği için durumu daha da ağırlaşmıştı. Sıla Y., öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Sıla bebekle ilgili, "Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 30 gündür Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Sıla kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

ABLASI KORUMA ALTINDA

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları A.Y., koruma altına alındı.

5 TUTUKLAMA

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada anne Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.