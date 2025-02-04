Şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebek davasında 2. duruşma yarın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin davasında ikinci duruşma yarın yapılacak.

Malkara’da geçtiğimiz yıl komşu çocukları G.K. ve K.A. tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu ağır yaralanan ve 30 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024’te hayatını kaybeden Sıla bebeğin ölümüne ilişkin dava sürüyor.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ikinci duruşmada sanıklar savunmasını yapacak.

Duruşma kapalı oturumda yapılacak.

İLK DURUŞMADA NE OLDU?

İlk duruşma 26 Aralık 2024’te gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti 5 Şubat 2025’e erteleme kararı aldı. İlk duruşmada bazı sanıkların önceki ifadelerinden uzaklaştıkları ve savunmalarını değiştirdikleri gözlemlendi.

Mahkeme heyeti, anne Bakiye Yeniçeri, sevgilisi Sanlı Ö. ve suça sürüklenen çocukların tutukluluk hallerinin devamına, Kani A’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri (29) için 67 yıl, komşu Kani A. (32) için 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edilirken, G.K. (14) hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 66 yıl hapis cezası istendi.

K.A. (13) için ise "Nitelikli cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl, ayrıca "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. (57) ise "suçu bildirmeme" suçlamasıyla yargılanıyor.