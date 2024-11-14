Şiddeti birlikte durduracağız

Haber Merkezi

DEM Parti Yerel Yönetimler Kadın Kurulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle "Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız" sloganıyla kampanya başlattı.

Yerine kayyum atanan Batman Belediyesi Eş Başkan Gülistan Sönük, bir yıl sürecek kampanyaya ilişkin “Bir yıl boyunca sürecek olan bu kampanya, bu topraklarda kadınların kimliğini, iradesini ve direnişini yok saymaya çalışan her türlü eril baskıya karşı güçlü ve örgütlü bir zeminde durmamızı sağlayacaktır” dedi.