Şiddeti körükleyecek

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığının ‘Aile Hekimine Yönlendirme’ uygulamasının sağlıkta randevu krizini çözmek yerine aile hekimlerinin üzerine yıkmayı amaçladığını ifade eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, uygulamanın sağlıkta çalışanlara yönelik şiddeti daha da körükleyeceği uyarısında bulundu.

Mehlepçi “Sağlık okuryazarlığı olmadan fiili olarak getirilen sevk zinciri, sorunları halının altına süpürmekten başka bir işe yaramaz. Zaten şiddetten en çok muzdarip olan ASM’lerde bu uygulama, sağlıkta şiddeti daha da körükleyecek; sahada çalışacak hekim, ebe, hemşire kalmayacaktır” diye konuştu. Bakanlığın 24 yıldır sadece günü kurtaran, halkın gözünü boyayan popülist politikalar uyguladığını ifade eden Mehlepçi, özetle şöyle devam etti:

“Bu tür uygulamalarla ne vatandaşın sağlık hakkına ne de randevu problemlerine tek bir çözüm bile getirilememiştir. Üstüne üstlük, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına da ağır bir yük ve zarar getirmiştir. Bakanlık, ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözmek yerine yine her zamanki gibi aile hekimlerinin üzerine yıkmıştır. Biz, Bakanlığın açıklarını kapatma merkezi değiliz! Biz halkın sağlığını korumak istiyoruz. ‘Giderlerse gitsinler’ diyerek hekimleri ve sağlık çalışanlarını küstüren, onlara 5 dakikada bir hasta bakma dayatması yapan, emeğinin karşılığını vermeyen ve sağlık profesyonellerinin yurt dışına göçünü engelleyemeyen Bakanlık; birinci basamak olan ASM’leri de boşaltmış ve koruyucu sağlık hizmetlerini asli görev tanımından uzaklaştırmıştır. Bu yaklaşım; sağlık çalışanlarını değersizleştirmekte ve hekimleri, ebeleri, hemşireleri hastalarla karşı karşıya getirmektedir. Görevinizi yapamıyorsanız; istifa edin, liyakatli insanlar gelsin!”