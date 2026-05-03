Şiddeti önlemesi gereken öldürüyor

İstanbul’da Kadınlar Birlikte Güçlü üyeleri, şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekmek ve faillerin ortaya çıkarılması talebiyle bir araya geldi.

Kadınlar, insan zinciri oluşturarak "İlayda Zorlu’ya, Gülistan Doku’ya, Rojwelat Kızmaz’a, Rojin Kabaiş’e, Yeldana Kaharman’a, Rabia Naz’a, Nadira Kadirova’ya, Hande Kader’e, İpek Er’e, Felek- naz Keskin’e ne oldu" diye sordu. Kadınlar, Beyoğlu Karaköy’de bir araya gelerek Galata Köprüsü’nü yürüdü.

"Kaybedilen tüm kadınların akıbetini sormak için sokaklardayız" diyen kadınlar, "Şiddeti önlemesi gereken- ler kadınları öldürüyor, üstünü örtüyor!" yazılı pankartı taşıyarak zincir oluşturdu. Eylemde, kadına yönelen erkek şiddeti ve iktidarın kadın düşmanı politikalarına karşı adalet çağrısı yapıldı.