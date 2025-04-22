Şiddetin sorumluları 6284’e göz dikenlerdir

Haber Merkezi

Erzincan Kadın Platformu üyeleri, Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde araç içerisinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Hatice Ağcakale Buzlak’ın evli olduğu Ali Osman Buzlak tarafından öldürülmesini protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eylemde konuşan Zeynep Sarıca, cinayetin sorumlularının İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıran ve 6284 sayılı Kanun’a göz dikenler olduğunu söyledi.

İstanbul Zeytinburnu’da Ukraynalı Hanna Dürçek (44) adlı kadın, evli olduğu Ferhan Dürçek tarafından katledildi. Dürçek cinayet sonrası intihar etti.