Şiddetin tablosu yüz kızartıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, Türkiye’de kadına yönelik erkek şiddetinin ulaştığı çarpıcı boyutu ortaya koydu.

Şiddet gördüğü gerekçesiyle bakanlığa bağlı Şiddeti Önleme Merkezleri’ne (ŞÖNİM) başvuran kadın sayısı Ocak 2013-Temmuz 2024 döneminde 1,5 milyona dayandı.

Resmi verilere göre, Ocak 2013’ten Temmuz 2024’e kadar toplam 1 milyon 437 bin 688 kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle ŞÖNİM’lere müracaat etti.

Türkiye’de 11 yılda ŞÖNİM’lere başvuran kadın sayısına yönelik verilerin aylara göre dağılımı ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Buna göre, Ocak 2013-Temmuz 2024 döneminde ayda ortalama 10 bin 343 kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle ŞÖNİM’lere başvuru yaptı. ŞÖNİM verilerinin yıllara göre dağılımı da paylaşıldı.

Verilere göre, 2013-2018 döneminde ŞÖNİM başvurusu yapan kadınların toplam sayısı 271 bin 58 oldu.

ŞÖNİM başvuruları 2019 yılı itibarıyla dramatik artış kaydetti.