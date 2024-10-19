Şiddetle mücadele çalıştayı

CHP Genel Merkezi’nde “Şiddetle Mücadele ve Adalet Politikaları” toplantısı yapıldı.

CHP'nin Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile TBMM Adalet Komisyonu üyeleri Cumhur Uzun ve Süleyman Bülbül’ün de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dava süreçleri de gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre CHP, Türkiye’de giderek tırmanan şiddet olaylarına karşı, “Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenleyecek.

26 Ekim’de İzmir’de düzenlenecek çalıştayda gölge bakanlar, alanlarıyla ilgili çalışmalarını sunacak. Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nda yalnızca kadına yönelik erkek şiddeti değil, hayvana ve çocuğa şiddet konuları da ele alınacak.

Toplumda artan şiddete karşın çalışmalar bunlarla da sınırlı kalmayacak. Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Özgür Özel mağdur ailelerle bir araya gelecek. Özel, terör saldırıları ve kadın cinayetleri gibi olaylarda yakınlarını kaybedenlerle buluşacak. CHP kurmayları ise şiddet ve toplumsal olaylarla ilgili çalışan sivil toplum örgütleri ile baroların temsilcilerinin de katılacağı toplantılar gerçekleştirilecek. Toplantıların Türkiye'nin yedi bölgesinde de düzenlenmesi sağlanacak.

CHP, toplumsal davaları da yakından takip edecek. Bu kapsamda bir CHP milletvekili, toplumsal davaları takip etmekle görevlendirilecek. Türkiye’de mevcut hukuk sisteminin hangi noktalarda aksadığına yönelik çalışmalarını sürdüren parti yönetimi, “CHP iktidarında hukuk sistemi nasıl olacak?” sorusuna yanıt veren bir çalışma da ortaya koyacak.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu için İstanbul 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nden çıkan, ardından ise geri adım atılan zorla getirilme kararı da CHP yönetimince yakından takip ediliyor. Partililer, İmamoğlu’nun dava süreçlerini de yakından izliyor. Davanın hukuki değil bir siyasi dava olduğunu belirten CHP’liler, şunları söylüyor:

“Siyasi bir karar verildi. Kamuoyunda, ‘Ahmak Davası’ olarak anılan dava, toplumun gözünde siyasi bir davadır ve siyaseti dizayn etme amaçlı açılmıştır. O yüzden istinafta verilebilecek herhangi bir kararın kamuoyu gözünde normalleşmesini ve karar verilmesinden sonrasını değil, kararın verilmesinin önlenmesi konusunda tam bir dayanışmayı konuştuk.”