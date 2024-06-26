Şiddetli rüzgar feribot seferlerini de vurdu

Elazığ-Çemişgezek arasındaki feribot seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edildi.

Elazığ-Çemişgezek arasındaki feribot seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edildi.

İl ve ilçe merkezinde kuvvetli rüzgar ve fırtına Çemişgezek ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotları etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Rüzgarın etkisinin yitirmesinin ardından seferlerin tekrar başlayacağı aktarıldı.